Kvaratskhelia lavora anche nel giorno libero | vuole Napoli-Roma | ecco le sue condizioni fisiche

Leggi su napolipiu

(Di martedì 24 gennaio 2023) Kvichagiocare, il georgiano si è allenato a Castel Volturnodurante il. Ilriprende oggi gli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno. Spalletti dopo la vittoria con la Salernitana ha concesso due giorni di riposo alla sua squadra, che come gli altri club di Serie A ha dovuto vivere un tour de force dal 4 gennaio in poi. Spalletti ora avrà a disposizione cinque giorni per poter allenare in tutta serenità la squadra, in vista della partita con la. La squadra di Mourinho con un Dybala in grande spolvero, 10 gol e 5 assist fino ad ora,consolidare il quarto posto in classifica, liberato dopo la penalizzazione alla ...