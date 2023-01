KTM | record di 1 milione di moto prodotte in India

La linea di produzione nello stabilimento di Chakan è dove le moto(da 125 cm³ a 390 cm³) e Husqvarna (da 125 cm³ a 401 cm³) sono state co - sviluppate e prodotte per le vendite globali fin dal ......6 km/h in gara al Mugello (ilfatto registrare da Jorge Martin). Le cifre sono tenute ... Miguel Oliveira () 625 mila 15. Brad Binder () 500 mila 15. Takaaki Nakagami (Honda LCR) 500 mila 17.

Pierer Mobility AG ha raggiunto il record globale con la milionesima moto KTM che è scesa dalla linea di produzione presso l’impianto di produzione Chakan di Bajaj a Pune in India.KTM which operates in partnership with Bajaj Auto in India has. rolled out its millionth bike. The partnership crossed the one million production milestone on January 20. Both the ...