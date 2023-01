Kiev | si dimette viceministro delle Difesa Shapolov

Si è dimesso il vice ministro della Difesa ucraino Vyacheslav Shapovalov. Lo riportano i media ucraini citando il sito web del Ministero della Difesa di. Secondo la nota ufficiale, Shapovalov ha chiesto di lasciare il suo incarico per non "creare minacce alle Forze armate in seguito alle accuse sull'acquisto dei servizi di ristorazione". Anche il ...Lo riportano i media ucraini citando il sito web del Ministero della Difesa di. Secondo la nota ufficiale, Shapovalov ha chiesto di lasciare il suo incarico per non 'creare minacce alle Forze ...

ROMA Si è dimesso il vice ministro della Difesa ucraino Vyacheslav Shapovalov. Lo riportano i media ucraini citando il sito web del Ministero della Difesa di Kiev. Secondo la nota ufficiale… La corruzione irrompe nella guerra in Ucraina e scuote il governo di Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato una ...