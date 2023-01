Kate Middleton troppo magra | il suo peso preoccupa il Palazzo Reale L' indiscrezione | ' Ricoverata d' urgenza in una clinica'

Non solo scandali e gossip : il Palazzo Reale avrebbe un'altra preoccupazione da dover affrontare, la salute e l'allarmante perdita di peso di, infatti, moglie del principe William e alta circa 1,75 metri, peserebbe appena 47 kg. Harry e William, la verità nelle foto: 'Non si sopportano, i loro sorrisi sono sempre stati ...Si pensava infatti che dietro agli attacchi di Harry alla "matrigna cattiva" Camilla , alla cognatae al fratello William , dipinto come violento e preso in giro pure per la pelata , ...

