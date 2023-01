Juventus | un noto avvocato sulla sentenza | “Ho seguito con grande attenzione il dibattimento”

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 24 gennaio 2023) Laha subito una penalizzazione decisamente pesante; andiamo a vedere cosa ne pensa un. LaPresseNegli ultimi giorni, laè stata colpita da unadurissima; i quindici punti di penalizzazione che hanno colpito i bianconeri cambiano drasticamente gli obiettivi dei ragazzi di Allegri per quanto riguarda il campionato. E’ chiaro come Bonucci e compagni, per quanto riguarda la Serie A, non possano più lottare per lo scudetto; anche l’obiettivo Champions, vista la distanza dal quarto posto, è abbastanza complesso. Unadurissima da digerire e che rischia di avere ripercussioni sul prossimo mercato estivo. Il popolo bianconero ha fatto sentire sin da subito la vicinanza alla squadra con una protesta tanto civile quanto decisa; sui social, ...