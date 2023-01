Juventus | riposo di squadra | lavorano solo De Sciglio e Cuadrado | giovedì test per Pogba e Vlahovic

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ha riposato oggi il gruppodella, reduce dal pareggio per 3-3 contro l’Atalanta. Alla Continassa però, hanno lavorato i giocatori rientranti dagli infortuni, nello specifico Juane Mattia De. Ancora out invece Bonucci, che tornerà direttamente a febbraio.ci sarà poi uncontro i ragazzi delle giovanili, a cui participeranno anche, che verrano qui valutati per un possibile breve utilizzo nel match di domenica contro il Monza dello Stadium. L’obiettivo è quello di avere tutti i rientrati, salvo nuovi infortuni, arruolabili per il match di Europa League contro il Nantes previsto per16 febbraio alle ore 21:00. SportFace.