Juventus | possibile dialogo con la Uefa per evitare le sanzioni

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lae lapotrebbero trovare un accordo perl’esclusione del club bianconero dalle coppe europee Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lavorrebbedi escludere ladalle coppe europee a seguito della penalizzazione per il caso plusvalenze. Ceferin sarebbe infatti pronto a dialogare con la nuova dirigenza bianconera a patto che questa sia pronta a rinunciare definitivamente al progetto Superlega. In questo modo i bianconeri eviterebbero leper antisportività o per le violazioni del fair-play finanziario L'articolo proviene da Calcio News 24.

... ché mancarlo nella stagione del - 15 allaavrebbe il senso del fallimento doppio. Empoli ... Ci prova allora Inzaghi a suonare la carica e lo fa nell'unico modo, fuori un nervosissimo ...... in cui si cerca di investire il piùall'interno dei confini nazionali per far girare l'economia interna e non disperdere preziose risorse altrove. Del resto affossare la, ... Juventus, la scelta del ds è diventata un'urgenza: il reggente e il possibile sostituto La sentenza di venerdì è stata un vero tsunami per la Juventus. I bianconeri con l'Atalanta non hanno perso, ma hanno comunque lasciato sul terreno due punti che forse in ...In dodici anni il club bianconero ha versato 837 milioni di euro nelle casse di club di Serie A e B. Inoltre, premi di valorizzazione e ingaggi ai “prestiti”. Più di qualunque società ...