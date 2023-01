Juventus penalizzata | Nainggolan punge i bianconeri

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ancora tantissime reazioni dopo la penalizzazione nei confronti della. E’ arrivata la stangata nei confronti del club bianconero, punito con 15 punti di penalizzazione in riferimento allo scandalo delle plusvalenze. L’accusa nei confronti del club bianconero è quella di aver gonfiato il valore economico dei calciatori in fase di calciomercato, con l’obiettivo di sistemare il bilancio. L’indagine sul club è ancora nella fase iniziale, larischia in relazione alla seconda fase delle plusvalenze e sulla manovra degli stipendi. La seconda accusa al club è quella di aver fatto firmare ai calciatori scritture private nei primi mesi della pandemia da Covid per il pagamenti degli stipendi, poi non registrate a bilancio. Leggi anche I CALCIATORI A RISCHIO SQUALIFICA Manovra stipendi Covid, stangata Juve e ...