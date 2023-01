Juventus penalizzata di 15 punti | John Elkann | “Una sentenza ingiusta | ci difenderemo”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 24 gennaio 2023) Torino – “Laè la squadra italiana più amata e seguita: rappresenta il nostro calcio nazionale. L’ingiustizia di questaè evidente: in molti l’hanno rilevato, anche non di fede bianconera, e noi cicon fermezza per tutelare l’interesse dei tifosi della Juve e di tutti quelli che amano il calcio. Spero che insieme alle altre squadre e al governo possiamo cambiare il calcio nel nostro Paese, per costruire un futuro sostenibile e ambizioso”. Cosìin un’intervista a La Stampa e Repubblica in occasione dei 20 anni dalla scomparsa del nonno, Giovanni Agnelli, parla della penalizzazione di 15inflitta ai bianconeri. “Lanon è il problema, ma è e sarà sempre parte della soluzione. Qui è in gioco il futuro della serie A e ...