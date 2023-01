Juventus | parla un noto giornalista | “Il crollo di ieri è dovuto alla penalizzazione”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Uno dei momenti più difficili della storia della; laha colpito i bianconeri portando anche un’altra conseguenza. Quindici punti dinon sono affatto pochi; la, dopo il cinque a uno subito a Napoli, hadigerire un’altra batosta. I bianconeri si sono visti trasportare dal terzo al decimo posto e hannodire addio ai sogni scudetto. AnsafotoIl problema, però, è la Champions League; il quarto posto, infatti, è lontano e sembra molto complesso (se non impossibile) riuscire a chiudere il campionato con la qualificazionemassima competizione europea. La scalata da affrontare è difficile ma i ragazzi di Allegri faranno di tutto per riuscire a compiere quello che sarebbe un vero e proprio miracolo. Le ...

Lunedì prossime si conosceranno le motivazioni sulla penalizzazione di 15 per la vicenda plusvalenze. In settimana dovrebbe chiudersi l'inchiesta sulla manovra stipendi. Si attende anche ...Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 ...