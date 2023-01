Juventus | Elkann | «Sentenza ingiusta | ci difenderemo fermamente»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le parole di John, amministratore delegato di Exor, sulla penalizzazione inflitta alla. I dettagli Johnsi è espresso a La Stampa sulla penalizzazione di 15 punti che ha colpito la. PAROLE – «Laè la squadra italiana più amata è seguita: rappresenta il nostro calcio nazionale. L’ingiustizia di questaè evidente: in molti l’hanno rilevato, anche non di fede bianconera, e noi cicon fermezza per tutelare l’interesse dei tifosi della Juve e di tutti quelli che amano il calcio. Spero che insieme alle altre squadre e al Governo possiamo cambiare il calcio nel nostro Paese, per costruire un futuro sostenibile e ambizioso. Lanon è il problema, ma è, e sarà sempre, parte della ...

