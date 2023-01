Juve | Vlahovic via? Dalla Spagna offrono 80 milioni

... ma l'intervento non ha eliminato del tutto il problema Giovedì sarà il giorno della verità: un test amichevole alla Continassa alle ore 11 per testare sul campo come stae se può tornare ...Cosa aspettarsi dal calciomercato della Juventus in questi ultimi giorni del mese di gennaio I tifosi attendono risposte. Probabilmente non ci saranno movimenti né in entrata e né in uscita nella ...

Dalla Serbia: il Barcellona vuole Vlahovic. Anche le inglesi Tuttosport

Vlahovic via dalla Juve «Pronti 80 milioni dal Barcellona» Juventus News 24

Juve, buone notizie su Vlahovic e Pogba: la data del ritorno Juvenews.eu

Mercato Juve, Vlahovic in partenza a prezzo di saldo JMania

Il Valencia di Rino Gattuso avrebbe messo nel mirino Rugani e il difensore della Juventus valuta l'addio nel mercato di gennaio ...La Juventus rischia di perdere Dusan Vlahovic a giugno, sulle sue tracce ci sono le squadre inglesi e il Barcellona ...