Juve - Uefa | prove di dialogo | ma servirà l' addio alla Superlega

Tuttosport

Cosa succede adesso traIl tema Superlega resta inevitabilmente al centro di tutte le questioni, ma può essere la chiave per recuperare rapporti ormai inesistenti. A patto che ci sia una nuovache cancelli ......settlement agreement concordato con la. Ma ribaltare la prima sentenza federale sarebbe già un successo. E il desiderio di capire bene perché sia stata penalizzata così pesantemente solo la... Juve -15, lunedì le motivazioni della sentenza. L’Uefa aspetta l’ultimo grado Zaniolo: il Milan ci prova" è il titolo principale della prima pagina di oggi de La Gazzetta dello Sport. Il club rossonero prova l'assalto all'attaccante, offrendo ...(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Dovesse incontrare Agnelli, gli tirerebbe le orecchie Le orecchie non so se le troverei in mezzo a tutta quella barba, quindi lascerei stare. Lo ringrazierei per ...