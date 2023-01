Juve | Fagioli | ‘In una cosa sono veramente scarso…’

Le parole del centrocampista classe 2001, che rivela: 'In passato stavo per firmare per ...Commenta per primo Il centrocampista della Juventus Nicolòè stato ospite del canale Twitch bianconero: 'C'è rammarico per non aver vinto con l'... ci sono campioni alla. Lì è stata una ...Nicolò Fagioli, centrocampista della Juventus, parla al canale Twitch del club bianconero: “Mai fatto un gol di testa. Di testa sono veramente scarso”.Grandi prestazioni e adesso anche qualche gol: per Nicolò Fagioli è sicuramente Danilo il nuovo leader della Juventus ...