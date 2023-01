Juve | dal Sassuolo all’Atalanta | i club “partner” al centro dell’indagine FIGC

... si preparano a cedere capitan Skriniar da subito, almeno per ottenere quei 20 - 25 milioniPsg. In zona alta, non capita tutti i giorni, manca la, a metà classifica con la penalizzazione di ...La Rai ha preso questa decisione visti tutti i record di L'articolo Viva Rai2 visibile in tutto il mondo23 gennaio e Fiorello ironizza sulla penalizzazione dellaproviene da True ...

C’è il sistema Juve Sì quello che investe nel calcio italiano: il miliardo che non fa notizia Tuttosport

La Juve riparte dal 3-3 contro l'Atalanta RaiNews

Juve-Atalanta è una partita da "1X2", dice Tacchinardi AGI - Agenzia Italia

Juventus-Atalanta 3-3: gol e highlights: Di Maria e Lookman protagonisti, finisce pari Sky Sport

Juventus, è Francesco Calvo il nuovo responsabile dell’area sportiva Sky Sport

La Stampa si è soffermata sul caso plusvalenze che ha colpito la Juventus, tirando in ballo anche il Napoli: "Non solo la Juventus nel calderone delle plusvalenze fittizie. C'è dentro anche il Napoli, ...A Nyon attendono le sentenze definitive prima di pronunciarsi, ma anche in Europa arriveranno sanzioni per i bianconeri ...