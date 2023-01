(Di martedì 24 gennaio 2023) I più avvertiti ed esperti tra i commentatori di calcio hanno provveduto prima di me a far notare quanto sia diventata sintonica la figura...

È tutto pronto alla Continassa per il Pogback, la sceneggiatura sul ritorno allapiù atteso di quest'anno. Un test amichevole a metà settimana darà il via libero definitivo, poi- seppur ...... un test amichevole alla Continassa alle ore 11 per testare sul campo come sta Vlahovic e se può tornare tra i giocatori a disposizione diin vista della gara contro il Monza in programma nel ...

Il futuro della Juve e l'intesa tra Allegri e la società La Gazzetta dello Sport

Gazzetta.it - Juventus, ipotesi rinnovo per Allegri: possibile prolungamento fino al 2027 Tutto Juve

Juve, Allegri mai tanto amato: è l'unico in grado di scongiurare la Serie B Calciomercato.com

JUVE, PER ALLEGRI RINNOVO E SUPERVISIONE - Sportmediaset Sport Mediaset

Allegri non lascia, raddoppia: nuovo accordo con la Juventus JuveLive

Col Monza sarà fra i convocati, poi avrà un minutaggio crescente puntando alle gare di Europa League contro il Nantes. Test definitivo nei prossimi giorni ...I più avvertiti ed esperti tra i commentatori di calcio hanno provveduto prima di me a far notare quanto sia diventata sintonica la figura di Massimiliano Allegri con il momento nero della società Juv ...