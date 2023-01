Juju Di Domenico | chi è l’attrice che fa Anita Raimondi in Black out Vite sospese? Età | fidanzato | film | Che Dio ci aiuti | curiosità

... Marco Rossetti , Aurora Ruffino , Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera eDi. Le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera di ...... che suo figlio Riccardo ( Federico Russo ), che ha rischiato l ipotermia per trarre in salvo la giovane Anita (Di), figlia di Claudia. In mezzo a Blackout , però, ci sono molte ...

Chi è Juju Di Domenico: vita privata e curiosità TVSerial.it

Cast Black Out - Vite sospese, attori e personaggi TVSerial.it

Dopo Cuori arriva Blackout: su Rai1 la nuova fiction del regista torinese Riccardo Donna TorinoToday

"Black Out – Vite Sospese" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

E’ iniziata oggi, lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 12.10 – sala A Rai, Viale Mazzini 14 – Roma la Conferenza Stampa di presentazione della Serie ‘Mare Fuori – Stagione 3’ Messina Magazine

Arrivata in Italia giovanissima, JuJu Di Domenico è riuscita a sfondare nel mondo della recitazione, grazie al suo straordinario talento!Scopri tutto quello che bisogna sapere su Juju Di Domenico, chi è l'attrice di Black Out - Vite sospese in onda su Rai 1!