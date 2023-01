(Di martedì 24 gennaio 2023) Nelsono state registrate nell'Ue 924miladi, ovvero il triplo dei circa 330mila arrivi illegali nell'Ue. Lo ha detto Ylva, Commissario per gli Affari Interni. "Chi ha ...

2022 sono state registrate nell'Ue 924mila domande di asilo, ovvero il triplo dei circa 330mila arrivi illegali nell'Ue. Lo ha detto Ylva, Commissario per gli Affari Interni. "Chi ha ...2022 sono state registrate nell'Ue 924mila domande di asilo, ovvero il triplo dei circa 330mila arrivi illegali nell'Ue. Lo ha detto Ylva, Commissario europeo per gli Affari Interni . "...

Johansson: "Nel 2022 in Ue oltre 900mila domande di asilo" - Mondo Agenzia ANSA

Johansson, nel 2022 in Ue oltre 900mila domande di asilo La Gazzetta del Mezzogiorno

Johansson, nel 2022 in Ue oltre 900mila domande di asilo La Prealpina

Johansson, nel 2022 in Ue oltre 900mila domande di asilo l'Adige

Johansson, nel 2022 in Ue oltre 900mila domande di asilo La Sicilia

I migranti in Ue hanno presentato nel 2022 924mila domande di asilo, il triplo dei circa 330mila arrivi illegali nell'Unione europea. Lo ha detto Ylva Johansson, Commissario per gli Affari Interni, ...Nel 2022 sono state registrate nell'Ue 924mila domande di asilo, ovvero il triplo dei circa 330mila arrivi illegali nell'Ue. Lo ha detto Ylva Johansson, Commissario per gli Affari Interni. (ANSA) ...