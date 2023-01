James Bond | gli attori con le maggiori probabilità di diventare 007 secondo gli scommettitori

(Di martedì 24 gennaio 2023) Un noto sito di scommesse ha deciso di riunire, in una lista, i nomi degliche hanno piùdi esserein base alle ipotesi dei fan. Da mesi i fan dicontinuano a speculare sul futuro del personaggio e su colui che sarà l'erede di Daniel Craig. L'attore ha ufficialmente abbandonato la parte nel 2021, al termine delle riprese di No Time to Die. Moltissime sono le voci in merito al prossimo 007 e le scommesse hanno messo in mezzo tanti nomi differenti. Fra i possibilinegli ultimi giorni sono spuntati anche Aaron Taylor-Johnson e Jean Page (da Bridgerton), come scelte probabili per l'iconico ruolo. Essendoci tantissime voci diverse, Oddsmakers, noto sito di scommesse, ha deciso di riunire in una lista i …

Da mesi i fan dicontinuano a speculare sul futuro del personaggio e su colui che sarà l'erede di Daniel Craig . L'attore ha ufficialmente abbandonato la parte nel 2021 , al termine delle riprese di No Time ...Sapevate che Sam Worthington , la star di Avatar , aveva fatto anche lui un provino per interpretareal cinema Era ai tempi di Casino Royale ... Peccato che sia andata davvero male, stando a quanto raccontato da lui stesso in una recente intervista. Non tutte le ciambelle riescono col ...

James Bond: gli attori con le maggiori probabilità di diventare 007 ... Movieplayer

Sam Worthington ricorda il "terribile" provino per James Bond Cinefilos.it

Nathan Lane afferma di essere il nuovo James Bond (e racconta la ... Asiatica Film Mediale

Le co-star di James Bond, dalla automobili di lusso fino ai casino ... Cinemio.it - il cinema dal punto di vista dello spettatore

James Bond, per George Lazenby Liam Hemsworth sarebbe "folle e arrogante a sufficienza" Sky Tg24

Un noto sito di scommesse ha deciso di riunire, in una lista, i nomi degli attori che hanno più probabilità di essere James Bond in base alle ipotesi dei fan.Sam Worthington come James Bond Secondo l'attore di Avatar, non c'erano speranze che accadesse, almeno in base al suo "disastroso" provino per Casino Royale.