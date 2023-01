Jacobs a Dubai | ' ' Mi manca l' adrenalina | non vedo l' ora' '

Marcellin palestra al Nas Sports Complex di, dove si dà anche alle boxe con Alessio Faggin, 19enne campione italiano junior in carica di ...Intervista a Marcellall'ippodromo Meydan di, città dove da fine dicembre si sta preparando per la stagione indoor (A. ...

LA FOTO - Rossi e Jacobs: i due re della velocità si incontrano a Dubai GPOne.com

Jacobs, l'Eintracht e Dubai: la sorpresa all'allenamento Tuttosport

Quando gareggia Marcell Jacobs Debutto vicino nei 60 metri indoor: date, programma, orari, tv, streaming OA Sport

Marcell Jacobs, un mese a Dubai per un anno «iridato» Bresciaoggi

Atletica, vacanze di lavoro per Jacobs: raduno a Dubai in vista ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Insieme a Marcell a Dubai: sulla sabbia a bordo del quad, in palestra a tirare di boxe e il campione italiano junior di 100 e 200 come compagno. E il campione olimpico ci ha raccontato che..Il campione olimpico ed europeo dei 100 metri si è trasferito a Dubai per la preparazione invernale dove sta lavorando sodo per raggiungere i tanti obiettivi che si è prefissato per questa stagione a ...