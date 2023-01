Iti Lucarelli | parte il roadshow “Futuro Prossimo School Edition”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Tempo di lettura: 4 minutida Benevento il” di Junior Achievement Italia, la serie di incontri programmati presso diversi istituti scolastici del nostro Paese per raccogliere le ricette per la scuola del, con il quale l’organizzazione dà il via alle attività previste in occasione dei 20 anni di JA Italia. Nel corso dell’appuntamento campano verrà chiesto ai ragazzi e alle ragazze dell’ITIdi usare il proprio talento per elencare gli ingredienti utili a disegnare insieme il “” di una Scuola agile, aperta e inclusiva e consegnare le proprie urgenze in tema di innovazione, sostenibilità, inclusione e digitalizzazione ai policy maker che ...