Itabus | la tecnologia alla base del successo

(Di martedì 24 gennaio 2023), azienda privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza, ha fatto il suo debutto sulle strade italiane a fine maggio 2021. Un'azienda giovane e fully digital, che fin dall'inizio ha scelto un approccio altamente tecnologico per le diverse attività giornaliere: dal monitoraggio dei bus presso la sala operativa (sullo stile di quelle aeronautiche e ferroviarie)vendita dei biglietti, passando per la connessione WI-FI 4/5G su tutti i mezzi in circolazione. Una realtà cloud native, che si avvale di un partner di indiscussa affidabilità come AWS (Amazon Web Services) per gestire tutta la sua infrastruttura. La scelta di mettere tutto in cloud, un unicum nel mondo della gomma, consente adi non avere limitazioni di domanda sul server e di garantire un'offerta modulare ai propri clienti. Un approccio che, inoltre, limita ...