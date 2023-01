Il Sannio Quotidiano

Covano infatti, sotto la cenere, due principali e potenziali incendi, a Taiwan e in. Pechino e gli ayatollah di, principali alleati di Putin, guardano con grande attenzione a quanto ...ha risposto con la repressione, arrivando anche [...] Continua a leggere The post Proteste, rivolte e repressione: così è esplosa la crisi inappeared first on InsideOver. Iran: Teheran, ‘ritorsioni per le sanzioni imposte da Europa’ Teheran, 24 gen. (Adnkronos/Dpa/Europa Press ... è un segno della loro incapacità mentale di comprendere adeguatamente la realtà dell’Iran, nonché della loro confusione rispetto all’autorità della ...Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Naser Kanani, ha condannato «con forza» le sanzioni dell’UE e del Regno Unito, avvertendo che il Paese si riserva il diritto di ricambiare «tali polit ...