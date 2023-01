AGI - Agenzia Italia

Il nuovo acquisto Stumbris si fa subito notare con i suoi 10 punti, eccellente match per18 ...superiorità numerica dopo le espulsioni di Cacciola per una rissa con Mascari (anche egli) ...Al mutilato eIgliori i quadrumviri affiancano l'altro generale fresco di adesione al ... sarà Mussolini con un messaggio a Farinacci in cui definisce l'"interventista, intervenuto, ... "Io, ex massone espulso per le mie denunce vi spiego, come la mafia può infiltrarsi" Secondo Amerigo Minnicelli, "è impossibile che il medico massone indagato per la latitanza di Messina Denaro non sapesse che era il boss" ..."La Calabria è diventata determinante per eleggere il Gran Maestro. E' diventata una bocciofila, dove entra chiunque ed è facile perdere il controllo" ...