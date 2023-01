Io e i suoi vulcani | la luna di Giove come non l' avete mai vista

(Di martedì 24 gennaio 2023) Centinaia die zone calde, in un ambiente a dir poco "rovente". Appare così "Io", ladi, nella mappa che mostra, per la prima volta, i dettagli sulla presenza di diverse zoneche. Grazie ai dati...

...dell'attività vulcanica di questo satellite gioviano è la chiave per comprendere la natura dei... aggiunge: "La superficie della luna gioviana Io è molto dinamica, coned emissioni laviche ......dell'attività vulcanica di questo satellite gioviano è la chiave per comprendere la natura dei... 'La superficie della luna gioviana Io è molto dinamica, coned emissioni laviche in ...

Ecco la mappa più accurata dei vulcani di Io Media Inaf

Giove: uno dei satelliti, Io, e i suoi vulcani Esquire Italia

Tonga, l'eruzione continua a insegnarci molto WIRED Italia

Hawaii: cosa fare e vedere e quando andare sulle isole Travel The Wom

Tenerife: piscine naturali, spiagge nere e vulcani. Cosa vedere (tutto l'anno) Vanity Fair Italia

Identificati 242 “hot spot“, di cui 23 non osservati precedentemente, sul satellite più interno di Giove. I dati indicano una maggiore concentrazione di punti vulcanici caldi nelle regioni polari risp ...Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Realizzata la mappa più accurata di Io, l'infernale luna di Giove carica di vulcani. Grazie ai dati raccolti dallo stumento Jiram a bordo della missione Nasa Juno, un team ...