Investito da un auto è morto Juan Carrito l' orso confidente del Parco d' Abruzzo

(Di martedì 24 gennaio 2023) L'Aquila - L'marsicanodopo essere statoda un'vettura. Fonti delNazionale d'hanno confermato che l'marsicanosulla statale 17 a Castel di Sangro (L'Aquila) dall'guidata da una donna èin seguito alle conseguenze dell'urto. L'era molto conosciuto in zona per via delle sue scorribande nei centri abitati alla ricerca di cibo. leggi tutto

Agenzia ANSA

...nei centri abitati dell'Abruzzo è statoda un'automobile sulla strada statale 17 vicino a Castel di Sangro nei pressi della galleria per Roccaraso. Il 25enne alla guida dell', L. G. , ...Alla fine non ce l'ha fatta: è morto l'orso Juan Carrito ,ieri pomeriggio da un'sulla statale 17 nel territorio di Castel Di Sangro. La star dei social era diventata un'icona per la promozione dell'Abruzzo interno grazie alle sue apparizioni e ... Morto orso Juan Carrito investito da auto a Castel Sangro - Abruzzo UDINE - È ricoverato in gravi condizioni un giovane di 28 anni che nel tardo pomeriggio di ieri, 23 gennaio, mentre stava pedalando in sella a una bicicletta, è ...Ieri mattina intorno alle 6 mentre domenica soccorsa una donna 58enne del posto di Redazione Castelplanio, 24 gennaio 2023 – Un uomo di origine straniera mentre era in sella alla sua bicicletta è stat ...