Investire sul salario significa investire sulla dignità e sulla professione come valore sociale Ma | i politici | oltre la retorica | lo sanno?

Leggi su iodonna

(Di martedì 24 gennaio 2023) Dovrebbe essere il mestiere più bello e una delle professioni più importanti per il futuro di un Paese – e proprio per questo dovrebbe essere anche molto ben retribuito. Ma la questione istruzione non sembra essere al centro delle priorità politiche. Scuola superiore: dieci consigli utili per fare la scelta giusta X Insegnanti italiani: i meno retribuiti d’Europa Ed è forse per questo che gli insegnanti italiani sono tra i ...