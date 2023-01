“Interrompo la cura per non essere licenziata” Lavoratori fragili senza tutele | in balia dei datori per colpa della politica | Le storie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 gennaio 2023) “Per rientrare al lavoro ho anche smesso dirmi, ma non è bastato. Ieri l’azienda mi ha comunicato che mi manderà alla collegiale dell’Asl per poi dichiararmi inidonea al lavoro e licenziarmi. Purtroppo siamo tanti, soli contro un muro del pianto”. Non lontano da Milano c’è una multinazionale che fattura più di 300 milioni di euro l’anno. In fondo allo stabilimento c’è un magazzino e da lì risponde un’impiegata affetta da patologica cronica autoimmune in massimafarmacologica. Ha esaurito i giorni di malattia a sua disposizione, ma quando chiede di tornare l’azienda da 1800 dipendenti risponde che la sua mansione “non è compatibile con lo smartworking“, che se proprio vuol tornare al suo posto, deve farlo in pre. Solo che il suo posto non c’è più: al suo rientro non trova la scrivania, non ha un pc e neppure il badge che ...