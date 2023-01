(Di martedì 24 gennaio 2023) Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Tutti siamo d'accordo sul fatto che lesiano sacrosante, ilnon è l'uso dellama l'". Così Matteoa L'Aria che Tira su La7. "Nessuno vuole toccare le" ma "quello che finisce e non finisce sui giornali. Se uno fa il giornalista e ha un minimo di dignità personale, si dovrebbe chiedere: 'Perché pubblicare questa cosa?', al di là che ci sia un legge o no".

Il Terzo Polo di Matteoe Carlo Calenda non vede l'ora che Forza Italia si sgonfi per ... Ora intravedono una nuova pietra d'inciampo per l'esecutivo, quella delle, all'indomani ...Berlusconi,, Salvini, Bersani, Grillo, Monti, Draghi e ora Meloni. La verità è che sono ... Anche nel caso del Qatargate abbiamo lettoprivate, secondo lei sarebbe giusto ...

Intercettazioni: Renzi, ‘problema non uso ma abuso’ Il Sannio Quotidiano

L'avvocato Taormina dovrà risarcire l'ex procuratore Il Tirreno

Carlo Nordio tira dritto e incassa l'appoggio di Renzi e Calenda Liberoquotidiano.it

E il Terzo polo stuzzica Giorgia: «Non difendete il ministro Ci ... Il Dubbio

Salvini commenta sui social la diatriba Zaia-Crisanti e dice basta ... LA NOTIZIA

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Tutti siamo d’accordo sul fatto che le intercettazioni siano sacrosante, il problema non è l’uso della intercettazioni ma l’abuso”. Così Matteo Renzi a L’Aria che Tira su ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...