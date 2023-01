Intercettazioni | il Terzo polo è con Nordio Costa | «Il Pd fa un’opposizione cieca»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Ostinandosi a chiedere le dimissioni di, Marco Travaglio si è imbarcato in una vera mission impossible. A difendere il Guardasigilli dai suoi attacchi, infatti, non è la sola maggioranza (e scusate se è poco), ma anche un pezzo dell’opposizione, cioè il. Leggere, per conferma, l’intervista a Repubblica di Enrico, responsabile Giustizia di Azione, il partito di Calenda. «Io e tutto il– esordisce l’ex-ministro – stiamo dalla parte die lo dimostreremo con le nostre proposte». Quasi un annuncio di guerra. Passa un attimo e l’intervistatrice lo ha già marchiato con l’accusa di «nordiano». Così Enricoa Repubblica Manon si scompone: «Se essere nordiano significa stare dalla parte ...

...anche oltre il perimetro della maggioranza" e chi nell'opposizione appare più in linea è il...sono del tutto allineato e c'è l'idea che la magistratura in questi anni ha usato le..."Bisogna mettere mano alle, ma ci tiene a dire Meloni non c'è bisogno di uno ... Infine, ilfronte. Quello dei balneari. Sul quale, come era ampiamente prevedibile, si è aperto un ...

Intercettazioni, tensioni tra la maggioranza. Meloni blinda Nordio Sky Tg24

Sulla giustizia il Terzo Polo sta con Nordio, spiega Enrico Costa Linkiesta.it

Intercettazioni, Meloni: “Nordio ha piena fiducia” Il Dubbio

Nordio, le intercettazioni e «la pazienza di Giobbe»: «Non lascio, le critiche mi stimolano» Corriere Roma

Intercettazioni, Nordio: non toccheremo quelle per reati satelitti alla mafia - ItaliaOggi.it Italia Oggi

22 gennaio 2023: tutti gli articoli, le gallerie fotografiche e i video pubblicati sul giornale e su Repubblica.it ...Dalla riforma alle intercettazioni, passando per l'abuso di ufficio, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ribatte colpo su colpo a ogni polemica pretestuosa che lo coinvolge ...