Inter | Skriniar al Psg già a gennaio? Dalla Francia traspare pessimismo

(Di martedì 24 gennaio 2023) Continuano le voci che vedono il difensore dell’, Milan, approdare in casa Psg. Secondo quanto riportato però da Le Parisien, un suo arrivo inprima della fine della stagione appare molto difficile. Ecco cosa scrive il quotidiano: “Il Paris ha solo tra i 10 ei 15 milioni di euro da investire per questa finestra di mercato. E la priorità è quella di un rinforzo un attacco, un attaccante con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Sarabia, calciatore ceduto al Wolverhampton la scorsa settimana per cinque milioni di euro”. SportFace.

milanEstratto dell'articolo di Andrea Ramazzotti per www.gazzetta.it E' finita nel peggior modo possibile la prima notte da... ex per Milan. Dopo il no al rinnovo del contratto, il numero 37 nerazzurro si è ripresentato a San Siro con la ...... ecco tutte le previsioni 24 Gennaio Zerottonove A Salerno e Potenza torna l'iniziativa solidale 'Sempre aperti a donare' 24 Gennaio Sport, che tonfo con l'Empoli.ai saluti con un ...

Clamoroso Skriniar: espulso! È l'ultima a San Siro L'agente: "Nessuna probabilità che rinnovi" La Gazzetta dello Sport

Inter-Empoli 0-1, Skriniar espulso e gol di Baldanzi Adnkronos

Skriniar, è tutto sbagliato: così si rischia di rovinare la storia all’Inter CalcioMercato.it

La Repubblica - Skriniar-Inter, l'addio si sta trasformando in dramma. Illogica la ricostruzione... Fcinternews.it

Da de Vrij ad Acerbi, Baldanzi e Meret: Federico Pastorello fa il punto su alcuni dei suoi assistiti Da Acerbi a de Vrij, passando per Meret e Baldanzi. Federico Pastorello fa… Leggi ...L'Inter è alla ricerca di un difensore per giugno, soprattutto dopo aver perso Bremer l'anno scorso. Gli occhi sono puntati su Schuurs del Torino, che si è messo bene in ...