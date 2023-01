(Di martedì 24 gennaio 2023) La serata del Giuseppe Meazza era cominciata con i crismi di una festa: il trofeo della Supercoppa strappata al Milan in campo, i cori dei tifosi per la squadra e l'assenza di fischi verso il partente ...

La serata del Giuseppe Meazza era cominciata con i crismi di una festa: il trofeo della Supercoppa strappata al Milan in campo, i cori dei tifosi per la squadra e l'assenza di fischi verso il partente ...La prima e unica fiammata dell'è arrivata da un destro al volo di Dimarco ben parato col piede da Vicario, occasione che rappresenta anche l'unico tiro in porta dei nerazzurri in tutti e 90' i ... Inter, la rimonta è già svanita: il -13 dal Napoli significa addio scudetto Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta contro l'Empoli: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Non è stata u ...Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la pesante sconfitta casalinga contro l'Empoli: "L'Empoli è una squadra molto tecnica e gioca un buon calcio. Noi ...