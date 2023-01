Inter in ginocchio | il Napoli ha fatto tredici - Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Lautaro Martinez, 25 anni, ha avuto pochi palloni giocabili: prima in tandem con Correa e poi nel secondo tempo con Dzeko e anche con Lukaku... trauma alla spalla anche per Gendrey, al dorso del piede per Gallo e alper Blin. ... in termini di incasso nel match contro l', all'esordio (804.842 euro). L'incasso complessivo, ... Inter in ginocchio, il Napoli ha fatto tredici Skriniar si fa espellere, l’Empoli ne approfitta e firma il colpo a San Siro con Baldanzi: Spalletti resta lontanissimo nella volata scudetto ...L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky a pochi istanti dall'inizio del match contro l'Empoli.