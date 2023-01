Inter | il problema | troppi spazi in difesa | ANALISI TATTICA

Leggi su zon

(Di martedì 24 gennaio 2023) Sono davvero poche le giustificazioni per una gara come quella disputata dall’di Simone Inzaghi, tra le mura amiche contro un modesto Empoli. I nerazzurri si sono dovuti arrendere a Baldanzi che al 66? ha siglato la rete decisiva dello 0-1. L’allenatore avrà sicuramente molto da studiare e da registrare, ma l’mostra evidenti lacune sul piano della compattezza tra i reparti. Nella prima lavagnaè evidente come le scalate di Bastoni non riescono mai a trovare l’adeguato supporto da parte dei compagni di reparto. De Vrij e Skriniar sono sempre troppo bloccati dietro, prestando il fianco alle ripartenze avversarie che approfittano bene dell’errore posizionale proprio del difensore italiano. Ancora, dopo un errore di Bastoni, Skriniar è chiamato agli straordinari contro un Caputo pronto a ...