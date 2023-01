L'ha giocatori forti in panchina, Lukaku, Dzeko, Asllani, Dumfries, per citarne alcuni. Secondo me c'erano due giocatori che non doveva mettere in quel momento:e Bellanova, quelli ......RobertoSecondo Sky Sport in Inghilterra il Nottingham Forest sta lavorando con gli agenti del centrocampista nerazzurro per provare l'acquisto a parametro zero in estate, ma dall'...

Inter, in uscita Gagliardini: interesse concreto del Nottingham Forest Fantacalcio ®

Inter, sondaggio del Nottingham Forest per Gagliardini Sky Sport

Inter, Inzaghi può salutare Gagliardini: su di lui un club inglese. Gli aggiornamenti Tuttocampo

Inter, Gagliardini può partire subito: sondaggio dall'Inghilterra Calciomercato.com

Inter, ceduto Radu all’Auxerre. Nottingham Forest interessato a Gagliardini fcinter1908

Il piano mercato dell'Inter potrebbe partire dal capitolo cessioni. Tutte le novità e il possibile sacrificio di Skriniar.L'ex portiere del Milan incensa il talento della Reggina ma di proprietà dell'Inter: "I nerazzurri lo riporteranno sicuramente in prima squadra".