Inter-Empoli 0-1 | analisi tattica e considerazioni

(Di martedì 24 gennaio 2023) È un Monday night con sorpresa quello della 19^ giornata andato in scena a San Siro, dove l’batte l’di misura grazie ad una rete del giovane Baldanzi. Pessima serata per i nerazzurri, rimasti in 10 dal 40° per via dell’espulsione di Skriniar e incapaci di agguantare il pareggio nonostante gli innesti di Dzeko e Lukaku nella ripresa. Grande soddisfazione, invece, per i toscani, che si prendono 3 punti meritati per la personalità dimostrata e le idee messe in campo. Andiamo allora a vedere quali sono gli spunti e i fattori determinanti di questoattraverso la nostradel match. Non prima, però, di avervi presentato brevemente le scelte di formazione dei due allenatori. Padroni di casa schierati col consueto 3-5-2. Tra i pali c’è Onana, protetto ...