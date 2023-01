Inter | che crollo Addio a scudetto e a Skriniar | colpo grosso dell’Empoli come 19 anni fa

Leggi su sportface

(Di martedì 24 gennaio 2023) Non basta aver vinto cinque giorni fa la Supercoppa asfaltando il Milan, con tanto di piccola celebrazione prima del calcio d’inizio, cosìnon basta la grande spinta di San Siro che decide persino di supportare, di fatto al passo d’, senza fischiarlo. Succede però che quella che per molti poteva sembrare una formalità, diventa una sofferenza infinita e un calvario clamoroso, dando una bruttissima delusione a una stagione dell’che si conferma sempre più ondivaga. I ragazzi di Inzaghi non riescono a fare filotto: a ogni grande soddisfazione, che sia la vittoria della coppa di Ryad, l’impresa col Napoli o il passaggio del turno in Champions, non si è riusciti mai a creare un filo conduttore di successi. E anche stasera con l’Empoli, puntualmente, arriva uno stop durissimo, forse definitivo per lo ...