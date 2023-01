(Di martedì 24 gennaio 2023) Hakan, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Empoli: "In dieci...

Calciomercato.com

Reazione: sventagliata diper Dimarco, che da posizione complicata chiama Vicario al primo intervento del match. Superata la mezz'ora, altra opportunità per i padroni di casa: ...- Empoli 0 - 1 RETE: 21'st Baldanzi.(3 - 5 - 2): Onana 5; Skriniar 4, De Vrij 5.5, Bastoni 5.5; Darmian 6 (26'st Dzeko 5.5), Barella 6 (26'st Asllani 6),6, Mkhitaryan 5 (32'st Lukaku sv), Dimarco 5 (26'st Gosens 5.5); ... Inter, Calhanoglu: 'Scudetto Tredici punti dal Napoli sono tanti, ma non ci fermiamo' "Il campionato è ancora lungo, 13 punti sono tanti ma noi dobbiamo continuare e non fermarci. È difficile crederci ma dobbiamo ...Milano, 23 gen. - (Adnkronos) - L'Empoli batte 1-0 l'Inter nel posticipo del lunedì della 19/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' ...