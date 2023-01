Inter | altro che Supercoppa | qui il rischio è la Champions E il pietoso silenzio su Skriniar

napolipiu.com

... mancino dal limite a chiudere l'ennesima ripartenza, Onana tutt'che perfetto e toscani in ... ma per il resto l'si è limitata a lanciare palloni in avanti senza far correre nemmeno un ...Parisi 7:grande protagonista di serata, l'esterno difende alla grande e fa ripartire i suoi ... Bandinelli 6: Perde l'attimo giusto per affossare l'ritardando il passaggio a Caputo solo a ... Inter altro flop sconfitta con l’Empoli. Sorride il Napoli. Paolo Zanetti è il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro davanti ai cronisti presenti, con i quali analizza la storica vittoria del suo Empoli sul campo ...Merito del coraggio dei miei ragazzi, che non hanno subito il gioco dell'Inter". Lo ha detto l'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro l'Inter. "L'anno ...