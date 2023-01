Inter | ag De Vrij | «Rinnovo? Vorrebbe un’esperienza all’estero»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le parole di Federico Pastorello, agente di Stefan De, suldel centrale olandese con l’. I dettagli Federico Pastorello, agente di Stefan De, ha parlato a Calcio Totale del futuro del difensore dell’. PAROLE – «È in scadenza di contratto come sanno tutti, ci sono dei colloqui in corso con la società positivi e distesi. Ci hanno fatto sapere che sarebbe di loro gradimento prolungare il contratto, non ci dispiacerebbe però sondare altri campionati come la Spagna o l’Inghilterra. Entro febbraio comunque daremo sicuramente una risposta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sono davvero poche le giustificazioni per una gara come quella disputata dall'di Simone Inzaghi , tra le mura amiche contro un modesto Empoli . I nerazzurri si sono dovuti ... Dee Skriniar ...... poi Caputo calcia di mancino trovando l'intervento di Dee Skriniar in scivolata. I ... L'non ci sta e una decina di minuti più tardi sfiora il pareggio su corner, con una deviazione fortuita ...

Mercato Inter, si accelera per il rinnovo di De Vrij: le ultime. Importante aggiornamento fornito dal Corriere dello Sport sul rinnovo di Stefan De Vrij. Il difensore è in scadenza di contratto a giug ...Stefan De Vrij non rientrerebbe nei piani del tecnico Simone Inzaghi e per questo i procuratori del difensore olandese si ...