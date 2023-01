Intelligenza artificiale | il futuro dei consulenti a rischio con ChatGPT

(Di martedì 24 gennaio 2023) Corriamo ildi perdere il lavoro per colpa dell’cosiddetta “generativa”?, lo strumento di OpenAI su cui Microsoft ha appena scommesso miliardi, è stato messo alla prova nelle ultime settimane a suon di prove accademiche e abilitazioni professionali. Con risultati impressionanti. Tecnicamente, e con i dovuti distinguo, il chatbot sarebbe in grado di passare una serie di esami nel campo dell’avvocatura, della medicina e della business administration – senza alcun tipo di addestramento specifico. Il primo e meno recente studio (Performance ofon USMLE) ha messo alla provacon l’esame di abilitazione alla professione medica negli Stati Uniti. Il chatbot ha ottenuto risultati “pari o vicini alla soglia di superamento” per tutte le ...

Microsoft sta investendo ulteriormente in OpenAI , la startup che si occupa die che si è fatta conoscere per ChatGPT , chatbot specializzato nella conversazione con gli utenti di cui da qualche tempo si parla molto per la sua capacità di ottenere ...... che hanno sostituito il "networking" nel ranking del luogo comune fanta - epocale " ci si riferisce alla capacità sintattica dell'di elaborare catene di tassonomie ...

Gli abbiamo chiesto di scrivere un articolo per "Formiche.net" e… Corriamo il rischio di perdere il lavoro per colpa dell'Intelligenza artificiale cosiddetta "generativa" ChatGPT, lo strumento di ...