Insigne sulla corsa Scudetto | “Non mi sbilancio | sono il primo tifoso del Napoli”

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’ex capitano delora in forza al Toronto, Lorenzo, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport analizzando così la stagione azzurra: “Il 5-1 alla Juventus è un risultato incredibile, ho esultato tantissimo. Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale batterli, figuriamoci così. L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata soltanto un incidente di percorso, non bisogna fare drammi. Spalletti poi sa perfettamente quali corde toccare con i calciatori. Devo fare i complimenti al tecnico e a tutto lo staff, perché la condizione fisica è impressionante: gli azzurri vanno al doppio. Con Sarri eravamo entusiasmanti ma ci mancava qualcosina.si è poi soffermato sulle speranzedel: “Non sarò io a sbilanciarmi, ne abbiamo passate troppe e preferisco rifugiarmi ...

