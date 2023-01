Insigne | “Quando c’ero io | Lobotka non era così”

(Di martedì 24 gennaio 2023) La Gazzetta dello Sport questa mattina ha raccolto una bella intervista di Lorenzo. L’ex capitano del Napoli si è lasciato andare ai ricordi ed ha ripercorso la sua carriera azzurra parlando dei suoi ex compagni, di Sarri e di Spalletti. Da sostenitore come ha vissuto le ultime settimane? «Il 5-1 alla Juventus è un risultato incredibile, ho esultato tantissimo. Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale batterli, figuriamoci. L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata soltanto un incidente di percorso, non bisogna fare drammi. Spalletti poi sa perfettamente quali corde toccare con i calciatori». Anche sul piano del gioco, la squadra si sta esprimendo bene. «Cura ogni minimo particolare, un lavoromaniacale porta sempre a qualcosa. Devo fare i complimenti al tecnico e a tutto lo staff, perché la ...

