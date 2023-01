Insigne | «Quando c’ero io | Lobotka non era così Il lavoro di Spalletti è impressionante»

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lorenzointervistato dalla Gazzetta dello Sport, intervista di Salvatore Malfitano. Da sostenitore come ha vissuto le ultime settimane? «Il 5-1 alla Juventus è un risultato incredibile, ho esultato tantissimo. Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale batterli, figuriamoci. L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata soltanto un incidente di percorso, non bisogna fare drammi.poi sa perfettamente quali corde toccare con i calciatori». Anche sul piano del gioco, la squadra si sta esprimendo bene. «Cura ogni minimo particolare, unmaniacale porta sempre a qualcosa. Devo fare i complimenti al tecnico e a tutto lo staff, perché la condizione fisica è: gli azzurri vanno al doppio. Con Sarri eravamo entusiasmanti ma ci mancava ...

IlNapolista

...ai calci di rigore l'Argentina ha avuto la meglio sulla Francia. Un trionfo atteso 36 anni, ... Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Mattia Zaccagni, Chiara Nasti, Lorenzo, Matteo ...Nulla di diverso dunque rispetto ala Procura federale archiviò il procedimento. In più il ... Ospina eper ottenere un effetto positivo sul monte ingaggi. Insigne: «Quando c'ero io, Lobotka non era così. Il lavoro di Spalletti ... L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “La Gazzetta dello Sport”. “Il 5-1 alla Juventus è un risultato incredibile, ho esultato tantissimo. Per noi napoletani ...L'ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il 5-1 alla Juventus è un risultato incredibile, ho esultato tantissimo. Per noi napoletani ha sempre ...