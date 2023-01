Insigne «Napoli | Spalletti bravissimo e Lobotka pazzesco»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 24 gennaio 2023) Le parole di Lorenzo, ala d’attacco del Toronto ed ex, sulle differenze tra Sarri eLorenzoè stato il capitano delfino all’anno scorso. Adesso osserva l’esaltante cammino della sua ex squadra da Toronto e ha parlato con La Gazzetta dello Sport. IL MOMENTO DEL– «Il 5-1 alla Juventus è un risultato incredibile, ho esultato tantissimo. Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale batterli, figuriamoci così. L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata soltanto un incidente di percorso, non bisogna fare drammi.poi sa perfettamente quali corde toccare con i calciatori». LA SORPRESA – «, assolutamente. Sta facendo cose pazzesche. Devo essere onesto, quando c’ero io non era il ...