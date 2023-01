Insigne | “Napoli pazzesco | con Spalletti c’è quello che mancava con Sarri Un giocatore mi ha stupito”

(Di martedì 24 gennaio 2023) L’attaccante del Toronto, ed ex capitano del, Lorenzo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport parlando delle possibilità scudetto degli azzurri. Ecco quanto evidenziato: “Non sarò io a sbilanciarmi, ne abbiamo passate troppe e preferisco rifugiarmi nella scaramanzia.Ma sono il primo tifoso, li seguo da lontano e dopo ogni partita mando i complimenti a tutti. Il 5-1 alla Juventus è un risultato incredibile, ho esultato tantissimo. Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale batterli, figuriamoci così. L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata soltanto un incidente di percorso, non bisogna fare drammi.cura ogni minimo particolare, un lavoro così maniacale porta sempre a qualcosa. Devo fare i complimenti al tecnico e a tutto lo staff, perché la condizione fisica è impressionante: gli ...

