Insigne | “Che bello battere la Juve in quel modo Scudetto? Non mi sbilancio”

(Di martedì 24 gennaio 2023) Lorenzoha parlato del Napoli e della corsain Serie A che vede gli azzurri al primo posto in classifica. L’ex capitano del Napoli in una intervista alla Gazzetta dello Sport ritorna sulla vittoria contro lae dice: “Il 5-1 allantus è un risultato incredibile, ho esultato tantissimo. Per noi napoletani ha sempre un sapore speciale batterli, figuriamoci così. L’eliminazione dalla Coppa Italia è stata soltanto un incidente di percorso, non bisogna fare drammi. Spalletti poi sa perfettamente quali corde toccare con i calciatori. Devo fare i complimenti al tecnico e a tutto lo staff, perché la condizione fisica è impressionante: gli azzurri vanno al doppio. Con Sarri eravamo entusiasmanti ma ci mancava qualcosina“.e la corsadel Napoli Poi su ...

... a dimostrazione del fattonon serve essere figlio della generazione Z per imporsi con i giovani. Nel 'nuovo' Napoli orfano dei vari Mertens,, Koulibaly e Ospina si è trasformato nel ......I ciociari pareggiano al 37' con Luca Moro e poi si portano in vantaggio al 40' con Roberto. in un campionatosi sta dimostrando sempre più avvincente. Da qui al termine della regular ... Insigne: “Napoli pazzesco, con Spalletti c’è quello che mancava con Sarri. Un giocatore mi ha ... Devo essere onesto, quando c’ero io non era il giocatore che è adesso. Insigne e la corsa scudetto del Napoli. Poi su Osimhen aggiunge: “Migliora a vista… Leggi ...L'ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Come sto a Toronto Benissimo, più di quanto mi aspettassi. Il calcio qui è diverso, non c’è la ricer ...