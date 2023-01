Infrastrutture | Salvini | ‘Italia deve correre | lavoriamo per sbloccare cantieri’

(Di martedì 24 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Finalmente si parte. Stiamo sbloccando i cantieri fermi in tutta Italia: strade, autostrade, porti, aeroporti, gallerie, ponti, ferrovie. L’Italia ha bisogno die di lavorare. Miglioripermettono di viaggiare sicuri, di lavorare meglio e di più e dunque non ci faremo influenzare dai ‘signori del no’, tiriamo dritto e puntiamo a realizzare opere importanti come la Roma-Latina, la Pedemontana, l’alta velocità, il ponte sullo Stretto, il porto di Civitavecchia e molte altre”. Lo ha detto il ministro dellee dei Trasporti Matteoa margine del tavolo di confronto svoltosi presso la Camera di commercio di Frosinone – Latina a cui hanno preso parte il presidente della Cciaa Frosinone – Latina Giovanni Acampora, il suo vicepresidente Paolo Marini, il Sottosegretario ...

