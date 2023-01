Infortunio Tomori | il centrale costretto al cambio | le sue condizioni

(Di martedì 24 gennaio 2023) Il Milan di Stefano Pioli perde una pedina importante dopo appena 20?: problemi muscolari perimmediato Il Milan di Stefano Pioli perde una pedina importante dopo appena 20?: problemi muscolari perimmediato. Rimasto a terra, ilinglese ha chiesto il. Al suo posto dentro Simon Kjaer, altra tegola dunque per Pioli. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...del capitano rossonero, Pioli abbia puntato su Kalulu come terzino destro titolare non appena Kjaer è tornato a disposizione per occupare lo slot al centro della difesa accanto a, ......Toro e Inter) al cospetto di una Lazio grintosa e solida che ha il solo handicap dell'di ... Pioli sembra avere smarrito le certezze: inguardabili Theo Hernandez e, evanescenti Giroud e ...

LE FORMAZIONI UFFICIALI: LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Marius, ...