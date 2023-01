(Di martedì 24 gennaio 2023) Secondo la stima di Federconsumatori, per il 2022 appena concluso le famiglie hanno dovuto sborsare quasi 3.500 euro in più rispetto all'anno ...

Secondo la stima di Federconsumatori, per il 2022 appena concluso le famiglie hanno dovuto sborsare quasi 3.500 euro in più rispetto all'anno ...In un periodo come questo in cui l'la fa da padrone con prezzi sempre più elevati, risparmiare è importantissimo. Pertanto ...dei piccoli consigli che ci potranno far arrivare a fine ...

Inflazione, ecco le città toscane più care e i prodotti che aumentano di più LA NAZIONE

Perdere aziende e posti di lavoro: ecco il grande rischio dell’inflazione la Repubblica

Affitti in Italia, i canoni crescono più dell'inflazione in 21 città: ecco ... IL GIORNO

Inflazione, ecco le città più care d'Italia: la top ten Finanza Repubblica

Conto corrente, quanto mi costi Ecco quanto pesa il rischio ... 24+

Secondo la stima di Federconsumatori, per il 2022 appena concluso le famiglie hanno dovuto sborsare quasi 3.500 euro in più rispetto all'anno precedente ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...